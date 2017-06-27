«Роскосмос» подтвердил смену гендиректора Центра им. Хруничева

Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила информацию о скорой смене гендиректора ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева». Как сообщает сайт «Роскосмоса» это решение 26 июня принял ее наблюдательный совет во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Совет согласовал кандидатуру руководителя конструкторского бюро «Мотор» (филиал ЦЭНКИ) Алексея Варочко для выдвижение на конкурс на замещение должности гендиректора Центра Хруничева.

Нынешний руководитель центра Андрей Калиновский, по данным источника «Интерфакса», переходит на работу в «Роскосмос» на должность директора по качеству. Тот же источник говорил, что Калиновского может сменить Варочко.