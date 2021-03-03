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Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Ведомости

Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни, сообщил комментатор Михаил Моссаковский на своей странице в Twitter. Точную причину произошедшего он не назвал.

«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал он. Информацию о смерти Розанова подтвердил также спортивный журналист Василий Уткин.

В январе 2019 г. у Розанова обнаружили онкологию. Об этом в июне 2020 г. он рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ». Все это время комментатор продолжал лечение.

Розанов комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи на НТВ, «Матч ТВ» и каналах ВГТРК. В 2012 г. совместно с коллегой Сергеем Крабу был удостоен премии ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».

Ранее по теме: Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных