Умер спортивный комментатор Юрий Розанов
Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался на 60-м году жизни, сообщил комментатор Михаил Моссаковский на своей странице в Twitter. Точную причину произошедшего он не назвал.
«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал он. Информацию о смерти Розанова подтвердил также спортивный журналист Василий Уткин.
В январе 2019 г. у Розанова обнаружили онкологию. Об этом в июне 2020 г. он рассказал в интервью телеканалу «Матч ТВ». Все это время комментатор продолжал лечение.
Розанов комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи на НТВ, «Матч ТВ» и каналах ВГТРК. В 2012 г. совместно с коллегой Сергеем Крабу был удостоен премии ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы».