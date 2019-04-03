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На Василия Уткина совершено нападение

В Москве совершено нападение на спортивного комментатора Василия Уткина, рассказал он сам в своем Телеграм-канале. Нападавший брызнул ему в лицо едкой жидкостью. Уткин считает, что это была «Черемуха» (хлорацетофен) – боевое отравляющее вещество, относящееся к группе слезоточивых, которое одно время активно использовалось спецслужбами разных стран для разгона демонстрантов.

Инцидент произошел после тренировки «Эгриси», любительского футбольного клуба, который основал Уткин. «Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать», - уточнил комментатор. «Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из Локо-Спорт, у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон - для отчетности… Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила», - пересказал произошедшее Уткин.

«Меня припугнули. Нет сомнений, кто», - написал Уткин в своем аккаунте в Twitter. По его мнению, «может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть». О них журналист рассказывал в последнем выпуске программы «Футбольный клуб» на YouTube, который назывался «Агузаровгейт». В нем был сюжет, посвященный юристу Алану Агузарову, племяннику бывшего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. «Алан Агузаров, приступая к делам, представляется именно человеком, который, в случае чего, решит вопросы со Станиславом Черчесовым, главным тренером сборной», - утверждал Уткин. По его данным, с помощью своего юриста Черчесов влияет на игроков.

В 2001 г. на Уткина также было совершено нападение. Неизвестный, дважды ударил его заточкой в спину. Личность нападавшего установить не удалось.