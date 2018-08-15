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Уткин раскрыл свой гонорар от «Первого канала» за комментирование матча ЧМ

Футбольный комментатор Василий Уткин получил от «Первого канала» за комментирование матча Испания – Португалия на чемпионате мира по футболу 783 000 руб. Об этом Уткин сообщил на своей странице в Facebook.

«Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране – что я, торговаться, что ли, стану», – написал Уткин. «Когда кому-то заплатят – по факту – за один репортаж больше, ха – скажите!» – добавил он. Уткин подчеркнул, что направит эти деньги, а также другой заработок от чемпионата – в совокупности 1 млн руб. – в благотворительный фонд «Выход», как и обещал ранее.

Представитель «Первого канала» от комментариев отказался. Источник, близкий к «Первому», знает, что Уткин получил полную сумму, обещанную ему по контракту за комментирование всего чемпионата: «Это не платеж за один матч».

Уткин планировал сотрудничать с «Первым каналом» на протяжении всего чемпионата. Однако после игры сборных Испании и Португалии он заявил, что больше не будет комментировать матчи мундиаля на «Первом канале». Уткин не стал объяснять причины этого.

Уткин отметил в сообщении, что «закончил с комментариями». «а) Много дел; б) не хочется напрашиваться; в) хорошая точка, – объяснил он. – Зарекаться глупо, но сейчас мне совершенно не хочется возвращаться к этой неблагодарной работе. И не хочется мелочиться – во всех смыслах».

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