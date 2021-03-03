Минюст включил «Альянс врачей» в реестр НКО-иноагентов
Минюст включил «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Во исполнение требований действующего законодательства РФ 3 марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", возглавляемый А.В.Васильевой», — сообщили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что данные меры были приняты по итогам проверочных мероприятий, после которых «в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности».