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Путин поручил жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии

Ведомости

Необходимо жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, а провокаторов — привлекать к ответственности, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД), трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», — сказал глава государства.

Путин также напомнил, что ранее на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) говорил о том, что важно обеспечить соблюдение общественного порядка и гарантировать безопасность граждан во время подготовки к проведению предстоящих выборов в Госдуму. «Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантировано и надежно защищено», — добавил он.

Кроме того, президент призвал МВД и другие силовые ведомства усилить борьбу с вовлечением несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. Путин назвал тревожной статистку преступлений, совершаемых подростками. Он также рассказал, что каждое четвертое их преступление относится к категории тяжких или особо тяжких.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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