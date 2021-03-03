Путин поручил жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии
Необходимо жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, а провокаторов — привлекать к ответственности, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел (МВД), трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а, если их ловят за руку, раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений», — сказал глава государства.
Путин также напомнил, что ранее на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) говорил о том, что важно обеспечить соблюдение общественного порядка и гарантировать безопасность граждан во время подготовки к проведению предстоящих выборов в Госдуму. «Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантировано и надежно защищено», — добавил он.
Кроме того, президент призвал МВД и другие силовые ведомства усилить борьбу с вовлечением несовершеннолетних в несогласованные акции протеста. Путин назвал тревожной статистку преступлений, совершаемых подростками. Он также рассказал, что каждое четвертое их преступление относится к категории тяжких или особо тяжких.