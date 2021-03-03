Путин поручил жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии

Путин также напомнил, что ранее на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) говорил о том, что важно обеспечить соблюдение общественного порядка и гарантировать безопасность граждан во время подготовки к проведению предстоящих выборов в Госдуму. «Конституционное право народа России свободно избирать своих представителей должно быть гарантировано и надежно защищено», — добавил он.