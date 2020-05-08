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Генсек ООН: пандемия коронавируса вызвала «цунами ненависти и ксенофобии» в мире

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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не проявлять ненависть и ксенофобию на фоне пандемии коронавируса. Распространение вируса продолжает вызывать «цунами ненависти и ксенофобии», говорится в его обращении. Гутерриш отметил, что во многих странах на улице и в сети интернет местное население стало хуже относиться к иностранцам.

По его словам, активное распространение получают антисемитские теории заговора, призывы нападать на мусульман. Мигрантов и беженцев обвиняют в том, что они являются источниками распространения COVID-19, сказал генсек ООН. Из-за подобных настроений им стало сложнее получить квалифицированную медицинскую помощь, добавил Гутерриш.

Он призвал предпринимать шаги для укрепления «иммунитета общества против вируса ненависти». «Сегодня я призываю предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистническими высказываниям во всем мире», – сказал он, призвав политических лидеров проявлять солидарность с гражданами любых национальностей и укреплять социальную сплоченность.

Генсек ООН также обратился к образовательным учреждениям и СМИ. Он попросил их сосредоточиться на повышении грамотности молодежи и старшего поколения. Гутерриш призвал СМИ удалять расистский, фейковый и прочий контент, вызывающий ненависть у людей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения вирусом, более 269 000 человек скончались. В России число заболевших превысило 187 000 человек, из них 1723 человека скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных