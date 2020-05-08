Генсек ООН: пандемия коронавируса вызвала «цунами ненависти и ксенофобии» в мире
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал не проявлять ненависть и ксенофобию на фоне пандемии коронавируса. Распространение вируса продолжает вызывать «цунами ненависти и ксенофобии», говорится в его обращении. Гутерриш отметил, что во многих странах на улице и в сети интернет местное население стало хуже относиться к иностранцам.
По его словам, активное распространение получают антисемитские теории заговора, призывы нападать на мусульман. Мигрантов и беженцев обвиняют в том, что они являются источниками распространения COVID-19, сказал генсек ООН. Из-за подобных настроений им стало сложнее получить квалифицированную медицинскую помощь, добавил Гутерриш.
Он призвал предпринимать шаги для укрепления «иммунитета общества против вируса ненависти». «Сегодня я призываю предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистническими высказываниям во всем мире», – сказал он, призвав политических лидеров проявлять солидарность с гражданами любых национальностей и укреплять социальную сплоченность.
Генсек ООН также обратился к образовательным учреждениям и СМИ. Он попросил их сосредоточиться на повышении грамотности молодежи и старшего поколения. Гутерриш призвал СМИ удалять расистский, фейковый и прочий контент, вызывающий ненависть у людей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, всего в мире выявлено более 3,8 млн случаев заражения вирусом, более 269 000 человек скончались. В России число заболевших превысило 187 000 человек, из них 1723 человека скончались.