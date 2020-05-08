Генсек ООН: пандемия коронавируса вызвала «цунами ненависти и ксенофобии» в мире

Он призвал предпринимать шаги для укрепления «иммунитета общества против вируса ненависти». «Сегодня я призываю предпринять все возможное, чтобы покончить с ненавистническими высказываниям во всем мире», – сказал он, призвав политических лидеров проявлять солидарность с гражданами любых национальностей и укреплять социальную сплоченность.