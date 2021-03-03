В России привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов в 2020 году

Кроме того, пресечена деятельность около 10 тыс. лидеров и активных участников организованных преступных групп. Выявлено 322 факта создания преступного сообщества или участия в нем. Доказана причастность криминальных структур к совершению почти 18 тыс. противоправных посягательств, рассказал министр.