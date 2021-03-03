В России привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов в 2020 году
Правоохранители привлекли к уголовной ответственности в 2020 г. 45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД. Стенограмма опубликована на сайте министерства.
«К уголовной ответственности привлечено 45 лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии. В отношении восьми принято решение о нежелательности пребывания на территории России», — сказал Колокольцев.
Кроме того, пресечена деятельность около 10 тыс. лидеров и активных участников организованных преступных групп. Выявлено 322 факта создания преступного сообщества или участия в нем. Доказана причастность криминальных структур к совершению почти 18 тыс. противоправных посягательств, рассказал министр.