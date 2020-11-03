В Москве задержаны члены легализовавшей 10 000 незаконных мигрантов ОПГ

В середине октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сокращении числа мигрантов в столице на 40% с начала пандемии, что повлияло, в первую очередь, на ситуацию с кадрами в сфере ЖКХ. По его словам, такая ситуация спровоцирована экономическими последствиями коронавируса и карантинных мер. По данным проведенного в июле опроса Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС среди граждан Киргизии и Узбекистана, в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».