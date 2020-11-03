В Москве задержаны члены легализовавшей 10 000 незаконных мигрантов ОПГ
ФСБ при содействии полиции и Росгвардии задержала восьмерых участников преступной группы в Москве, занимавшихся подделкой документов для мигрантов, сообщили ТАСС в управлении спецслужбы по Москве и Московской области. По данным ведомства, за пять лет группа «легализовала» более 10 тыс. незаконных мигрантов.
«Установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы. Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 г. удалось "легализовать" более 10 тыс. незаконных мигрантов», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что задержанные являются выходцами из стран Средней Азии.
В ходе обысков у них изъяты поддельные бланки и печати для изготовления документов, разрешающих иностранцам въезд и пребывание в Московском регионе.
В середине октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сокращении числа мигрантов в столице на 40% с начала пандемии, что повлияло, в первую очередь, на ситуацию с кадрами в сфере ЖКХ. По его словам, такая ситуация спровоцирована экономическими последствиями коронавируса и карантинных мер. По данным проведенного в июле опроса Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС среди граждан Киргизии и Узбекистана, в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».
В то же время заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в конце октября заявил, что Москва не испытывает проблем с кадрами в сфере ЖКХ из-за сокращения числа мигрантов, так как две трети персонала являются российскими гражданами, приезжающими в столицу работать вахтовым методом из Подмосковья и регионов Центральной России.