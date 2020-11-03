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В Москве задержаны члены легализовавшей 10 000 незаконных мигрантов ОПГ

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ФСБ при содействии полиции и Росгвардии задержала восьмерых участников преступной группы в Москве, занимавшихся подделкой документов для мигрантов, сообщили ТАСС в управлении спецслужбы по Москве и Московской области. По данным ведомства, за пять лет группа «легализовала» более 10 тыс. незаконных мигрантов.

«Установлены и задержаны восемь человек, пресечена деятельность двух так называемых лабораторий, в которых изготавливались поддельные документы. Преступная группа представляла организованную структуру с разграничением ролей, которой с 2015 г. удалось "легализовать" более 10 тыс. незаконных мигрантов», —  сообщили в ведомстве. Там уточнили, что задержанные являются выходцами из стран Средней Азии.

В ходе обысков у них изъяты поддельные бланки и печати для изготовления документов, разрешающих иностранцам въезд и пребывание в Московском регионе.

В середине октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сокращении числа мигрантов в столице на 40% с начала пандемии, что повлияло, в первую очередь, на ситуацию с кадрами в сфере ЖКХ. По его словам, такая ситуация спровоцирована экономическими последствиями коронавируса и карантинных мер. По данным проведенного в июле опроса Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС среди граждан Киргизии и Узбекистана, в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».

В то же время заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в конце октября заявил, что Москва не испытывает проблем с кадрами в сфере ЖКХ из-за сокращения числа мигрантов, так как две трети персонала являются российскими гражданами, приезжающими в столицу работать вахтовым методом из Подмосковья и регионов Центральной России.

Ранее по теме: Собянин заявил о сокращении на 40% числа мигрантов в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных