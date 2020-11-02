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В мэрии Москвы опровергли нехватку кадров в сфере ЖКХ из-за оттока мигрантов

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Москва не испытывает проблем с кадрами в сфере ЖКХ из-за сокращения числа мигрантов, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс». 

«В организациях, подведомственных департаменту ЖКХ Москвы, трудоустроены только граждане РФ. Мигрантов привлекают для работы в ГБУ "Жилищник" и ГБУ "Автомобильные дороги" административных округов», — сказал Бирюков. По его словам, в этих учреждениях до 37% рабочих специальностей занимают иностранные граждане, а большую часть персонала составляют москвичи и жители ближайших регионов, работающие вахтовым методом

«Поэтому говорить о резком уменьшении числа сотрудников этих организаций из-за общего сокращения числа мигрантов в Москве нельзя, нехватки кадров нет», — объяснил Бирюков. 

В конце октября Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад, согласно которому примерно 40% российских компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе. По оценкам ЦСР, из-за отъезда мигрантов в ближайшее время 15% компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора нового персонала. В первую очередь это касается курьеров служб доставки и водителей такси.

Отток мигрантов был спровоцирован экономическими последствиями коронавируса и карантинных мер. Из-за закрытия или простоя ряда предприятий, в первую очередь общепита, по данным проведенного в июле опроса Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС среди граждан Киргизии и Узбекистана, в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».

Ранее по теме: Собянин заявил о сокращении на 40% числа мигрантов в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных