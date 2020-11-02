В мэрии Москвы опровергли нехватку кадров в сфере ЖКХ из-за оттока мигрантов
Москва не испытывает проблем с кадрами в сфере ЖКХ из-за сокращения числа мигрантов, заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс».
«В организациях, подведомственных департаменту ЖКХ Москвы, трудоустроены только граждане РФ. Мигрантов привлекают для работы в ГБУ "Жилищник" и ГБУ "Автомобильные дороги" административных округов», — сказал Бирюков. По его словам, в этих учреждениях до 37% рабочих специальностей занимают иностранные граждане, а большую часть персонала составляют москвичи и жители ближайших регионов, работающие вахтовым методом
«Поэтому говорить о резком уменьшении числа сотрудников этих организаций из-за общего сокращения числа мигрантов в Москве нельзя, нехватки кадров нет», — объяснил Бирюков.
В конце октября Центр стратегических разработок (ЦСР) представил доклад, согласно которому примерно 40% российских компаний, традиционно нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе. По оценкам ЦСР, из-за отъезда мигрантов в ближайшее время 15% компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора нового персонала. В первую очередь это касается курьеров служб доставки и водителей такси.
Отток мигрантов был спровоцирован экономическими последствиями коронавируса и карантинных мер. Из-за закрытия или простоя ряда предприятий, в первую очередь общепита, по данным проведенного в июле опроса Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС среди граждан Киргизии и Узбекистана, в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».