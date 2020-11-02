В мэрии Москвы опровергли нехватку кадров в сфере ЖКХ из-за оттока мигрантов

Отток мигрантов был спровоцирован экономическими последствиями коронавируса и карантинных мер. Из-за закрытия или простоя ряда предприятий, в первую очередь общепита, по данным проведенного в июле опроса Центра региональных исследований и урбанистики РАНХиГС среди граждан Киргизии и Узбекистана, в Москве потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск 76% мигрантов. 51% мигрантов по России и 54% мигрантов в Москве заявили, что «потеряли все источники дохода».