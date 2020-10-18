Собянин заявил о сокращении на 40% числа мигрантов в Москве
Число мигрантов в Москве снизилось примерно на 40%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов, на 40%, по разным оценкам», — заявил он.
Собянин отметил, что уменьшение числа мигрантов влияет на рынок труда, в особенности на те должности в коммунальной сфере, которые заняты временно. По словам мэра, далеко не все москвичи готовы заниматься ручным трудов.
Мэрия решает эту проблему благодаря значительной механизации труда и привлечению людей из других регионов, добавил Собянин.