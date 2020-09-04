Демографическая яма расширяется

Численность населения зависит от трех компонентов: рождаемости, смертности и миграции. Как показывают статистика и прогнозы демографов, по всем трем направлениям показатели в этом году окажутся хуже, чем в предыдущие годы. Так, по данным Росстата, в первом полугодии 2020 г. число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в первом полугодии 2019 г. – в 1,3 раза), в 40 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5–2,5 раза.