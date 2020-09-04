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Демографическая яма расширяется

Численность населения России сокращается рекордным темпом за 14 лет
Екатерина Шохина
Больше половины мигрантов планируют остаться в России навсегда /Андрей Гордеев / Ведомости

Численность населения России в 2020 г. может рекордно сократиться – на 340 000 человек. Это самый большой показатель за последние 14 лет. Хуже было только в 2006 г., когда население уменьшилось на 370 000 человек. Такой прогноз «Ведомостям» дал заместитель директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко.

Численность населения зависит от трех компонентов: рождаемости, смертности и миграции. Как показывают статистика и прогнозы демографов, по всем трем направлениям показатели в этом году окажутся хуже, чем в предыдущие годы. Так, по данным Росстата, в первом полугодии 2020 г. число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза (в первом полугодии 2019 г. – в 1,3 раза), в 40 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5–2,5 раза.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных