Эксперты ожидают сокращения численности населения России на 160 000 в этом году
Численность населения России по итогам 2020 г. может сократиться на 158 000 человек, что станет максимальным снижением за последние 14 лет, сообщает РБК со ссылкой на проект единого правительственного плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 г. и на плановый период до 2030 г.
Снижение демографии страны связано с пандемией нового коронавируса, на фоне которой, по данным Росстата, смертность в январе – июне возросла на 3,1% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, а рождаемость упала на 5,4%. В целом за первые полгода в России родились 681 000 детей, умерли 946 500 граждан.
Численность населения России сокращается с 2018 г. Тогда количество жителей уменьшилось на 99 700 человек, а в 2019 г. – на 32 100 человек, следует из данных Федеральной службы статистики. Ранее, с 2008 по 2017 г., был отмечен рост числа граждан. Более сильное падение численности населения, чем правительство ожидает в текущем году, было в 2006 г. – 373 800 человек.
Согласно проекту правительственного плана, демография России должна вернуться к росту в 2022 г., ожидается, что число жителей увеличится по итогам года на 8300 человек. Предполагается, что затем темпы увеличатся до 58 300 в 2023 г. и 67 600 в 2024 г.
Ранее, в конце июля, президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Среди обозначенных там целей – обеспечение устойчивого роста численности населения к 2030 г. Предполагается, что к этому моменту общий годовой прирост количества жителей составит 126 600 человек.