Эксперты ожидают сокращения численности населения России на 160 000 в этом году

Численность населения России сокращается с 2018 г. Тогда количество жителей уменьшилось на 99 700 человек, а в 2019 г. – на 32 100 человек, следует из данных Федеральной службы статистики. Ранее, с 2008 по 2017 г., был отмечен рост числа граждан. Более сильное падение численности населения, чем правительство ожидает в текущем году, было в 2006 г. – 373 800 человек.