Ученые заявили о риске «долгого» заражения коронавирусом
Коронавирус в организме пациентов с ослабленным иммунитетом может сохраняться в течение нескольких месяцев, накапливать мутации и выработать штамм вируса, устойчивый к антителам, говорится в исследовании группы ученых из США. Исследование опубликовано на портале medRxiv.
Ученые обнаружили пациента с острой формой лейкемии, который оставался заразен даже на 250 день после выявления у него COVID-19 и к моменту публикации исследования. При этом вирус в организме этого человека из возрастной группы 20-25 лет приобрел несколько мутаций, одна из которых встречается в геноме британского штамма.
«Растет озабоченность по поводу того, что люди с подавленным иммунитетом, инфицированные SARS-CoV-2, могут служить резервуаром для накопления мутаций и последующего появления новых штаммов, способных уклоняться от иммунных реакций», — предупредили авторы исследования. У двух других пациентов — мальчика и девочки младше 5 лет — вирус в организме сохранялся менее длительное время: 91 день и 230 дней соответственно. Однако это значительно меньше стандартных 10 дней с момента появления симптомов, после которых большинство пациентов с COVID-19 обычно перестает быть заразными, отметили ученые.
Острая B-клеточная лейкемия — одна из форм рака крови — была у всех троих человек. При этом заболевании организм почти не производит здоровые B-клетки, отвечающие за выработку антител и работу адаптивного иммунитета.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 115,2 млн случаев заражения коронавирусом и более 2,5 млн смертей от него. Первое место по заболеваемости коронавирусом занимают США — 28,8 млн случаев заражения, на втором месте Индия — 11,1 млн, га третьем месте Бразилия — 10,7 млн, на четвертом месте Россия — около 2,3 млн случаев заражения.