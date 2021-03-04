Ученые заявили о риске «долгого» заражения коронавирусом

«Растет озабоченность по поводу того, что люди с подавленным иммунитетом, инфицированные SARS-CoV-2, могут служить резервуаром для накопления мутаций и последующего появления новых штаммов, способных уклоняться от иммунных реакций», — предупредили авторы исследования. У двух других пациентов — мальчика и девочки младше 5 лет — вирус в организме сохранялся менее длительное время: 91 день и 230 дней соответственно. Однако это значительно меньше стандартных 10 дней с момента появления симптомов, после которых большинство пациентов с COVID-19 обычно перестает быть заразными, отметили ученые.