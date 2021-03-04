В России за сутки выявили 11 385 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране составило 4 290 135. Умерли за день 475 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 87 823, всего выздоровели 3 869 857 пациентов.