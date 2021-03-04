В России за сутки выявили 11 385 новых случаев коронавирусаУмерли 475 заболевших
В России за сутки выявили 11 385 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране составило 4 290 135. Умерли за день 475 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 87 823, всего выздоровели 3 869 857 пациентов.
Вчера, 3 марта, оперштаб сообщил о 10 535 новых заболевших, 2 марта — 10 565. Ранее меньше 11 тыс. инфицированных за сутки фиксировали 5 октября 2020 г. — 10 888 случаев, 4 октября — 10 499 случаев.
В Москве за сутки зафиксировали 2150 новых случаев COVID-19. На втором месте по суточному приросту новых случаев коронавируса Санкт-Петербург (986 случаев), на третьем — Московская область (693), на четвертом — Нижегородская область (385), Воронежская область (283).
Общее число заболевших за весь период пандемии в Москве составило 985 284. Общее число летальных исходов в столице — 15 243, выздоровевших — 905 521 человек.
В топ-3 по общему числу заразившихся помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 371 005 случаев заражения, а также Московская область — 216 591 случаев.