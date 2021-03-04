В Минздраве предупредили о росте детской смертности на фоне пандемии
Детская смертность в условиях пандемии коронавируса в России может увеличиться, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.
«При существующей ситуации (пандемии. — прим. ред.), к сожалению, возможны варианты, когда вновь детская смертность увеличится. При чем то, на сколько, будет зависеть от того, насколько мы выполняем вакцинальные программы, плановые, в том числе», — сказала Намазова-Баранова (цитата по ТАСС).
В июне 2020 г. глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России уровень детской смертности оказался одним из самых низких в истории. По его словам, это говорит результат о значительных ресурсах, которые ранее были вложены в детское здравоохранение. В Росстате в ноябре того же года заявили, что больше всего детская смертность сократилась в Коми, Мари Эл (снижение на 80%, с 5 до 1 смерти младенцев), Камчатском крае (снижение на 66,7%, с 6 до 2 смертей младенцев), Саратовской (снижение на 63,6%, с 11 до 4 смерти младенцев) и Ленинградской областях (снижение на 57,1%, с 7 до 3 смертей младенцев).
Позже, в январе 2021 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам года показатель младенческой смертности снизился на 8,2%, в частности, на 1% снизилась смертность детей от онкологии.