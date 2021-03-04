В Минздраве предупредили о росте детской смертности на фоне пандемии

В июне 2020 г. глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России уровень детской смертности оказался одним из самых низких в истории. По его словам, это говорит результат о значительных ресурсах, которые ранее были вложены в детское здравоохранение. В Росстате в ноябре того же года заявили, что больше всего детская смертность сократилась в Коми, Мари Эл (снижение на 80%, с 5 до 1 смерти младенцев), Камчатском крае (снижение на 66,7%, с 6 до 2 смертей младенцев), Саратовской (снижение на 63,6%, с 11 до 4 смерти младенцев) и Ленинградской областях (снижение на 57,1%, с 7 до 3 смертей младенцев).