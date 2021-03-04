Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

В Минздраве предупредили о росте детской смертности на фоне пандемии

Ведомости

Детская смертность в условиях пандемии коронавируса в России может увеличиться, заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова.

«При существующей ситуации (пандемии. — прим. ред.), к сожалению, возможны варианты, когда вновь детская смертность увеличится. При чем то, на сколько, будет зависеть от того, насколько мы выполняем вакцинальные программы, плановые, в том числе», — сказала Намазова-Баранова (цитата по ТАСС).

В июне 2020 г. глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России уровень детской смертности оказался одним из самых низких в истории. По его словам, это говорит результат о значительных ресурсах, которые ранее были вложены в детское здравоохранение. В Росстате в ноябре того же года заявили, что больше всего детская смертность сократилась в Коми, Мари Эл (снижение на 80%, с 5 до 1 смерти младенцев), Камчатском крае (снижение на 66,7%, с 6 до 2 смертей младенцев), Саратовской (снижение на 63,6%, с 11 до 4 смерти младенцев) и Ленинградской областях (снижение на 57,1%, с 7 до 3 смертей младенцев).

Позже, в январе 2021 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам года показатель младенческой смертности снизился на 8,2%, в частности, на 1% снизилась смертность детей от онкологии.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных