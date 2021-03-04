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Суд вновь отменил приговор врачу Мисюриной по делу о смерти пациента

Ведомости

Дело по обвинению врача-гематолога Елены Мисюриной в смерти пациента закрыто за отсутствием состава преступления, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.

«Приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Е.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст 238 УК РФ, (отменен), уголовное дело прекращено по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили в суде.

Дело против Мисюриной по факту смерти пациента в 2013 г. было возбуждено в 2015 г. по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Позже его переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по которому предусмотрено более строгое наказание. Следствие считало, что она нарушила технику введения биопсийной иглы и повредила сосуды, что якобы стало причиной смерти пациента.

В январе 2018 г. Мисюрину приговорили к двум годам колонии, вины она не признала. Мосгорсуд после повторного рассмотрения в апреле того же года отменил приговор врачу. Дело было возвращено в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений, Мисюрина вернулась к работе.

Однако в декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда об отмене приговора. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных