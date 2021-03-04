Суд вновь отменил приговор врачу Мисюриной по делу о смерти пациента

Дело против Мисюриной по факту смерти пациента в 2013 г. было возбуждено в 2015 г. по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Позже его переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по которому предусмотрено более строгое наказание. Следствие считало, что она нарушила технику введения биопсийной иглы и повредила сосуды, что якобы стало причиной смерти пациента.