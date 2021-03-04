Суд вновь отменил приговор врачу Мисюриной по делу о смерти пациента
Дело по обвинению врача-гематолога Елены Мисюриной в смерти пациента закрыто за отсутствием состава преступления, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Мосгорсуда.
«Приговор Черемушкинского районного суда города Москвы в отношении Мисюриной Е.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "в", ч.2 ст 238 УК РФ, (отменен), уголовное дело прекращено по п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ, то есть в связи с отсутствием состава преступления», — сообщили в суде.
Дело против Мисюриной по факту смерти пациента в 2013 г. было возбуждено в 2015 г. по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Позже его переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по которому предусмотрено более строгое наказание. Следствие считало, что она нарушила технику введения биопсийной иглы и повредила сосуды, что якобы стало причиной смерти пациента.
В январе 2018 г. Мисюрину приговорили к двум годам колонии, вины она не признала. Мосгорсуд после повторного рассмотрения в апреле того же года отменил приговор врачу. Дело было возвращено в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений, Мисюрина вернулась к работе.
Однако в декабре 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда об отмене приговора. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.