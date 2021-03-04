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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Шри-Ланке

Ведомости

Регулятор Шри-Ланки зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка», — сообщили в РФПИ. Там добавили, что регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

«Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали 43 страны», — отметили в РФПИ. Ранее сегодня о регистрации сообщило местно издание Newsfirts со ссылкой на источники во властных структурах страны.

Сегодня стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», в то время как две страны сообщества — Венгрия и Словакия — уже зарегистрировали препарат.

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. 

Ранее по теме: Регулятор Евросоюза начал экспертизу вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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