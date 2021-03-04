Вакцину «Спутник V» зарегистрировали на Шри-Ланке
Регулятор Шри-Ланки зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка», — сообщили в РФПИ. Там добавили, что регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
«Таким образом, «Спутник V» зарегистрировали 43 страны», — отметили в РФПИ. Ранее сегодня о регистрации сообщило местно издание Newsfirts со ссылкой на источники во властных структурах страны.
Сегодня стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V», в то время как две страны сообщества — Венгрия и Словакия — уже зарегистрировали препарат.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Эффективность «Спутника V» подтвердил также научный журнал The Lancet. Согласно его отчету, она составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%.