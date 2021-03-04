В Турции разбился военный вертолет
Военный вертолет потерпел крушение в Турции, в результате инцидента погибли девять человек, сообщает Минобороны республики.
«Установлено, что девять наших товарищей-героев погибли, еще 4 получили ранения», — сообщает военное ведомство страны.
В сообщении Минобороны отмечается, что вертолет отправился из Бингеля в Татван в 13:55 по московскому времени, а в 14:25 связь с ним была потеряна. На поиски отправились беспилотники, самолет CN-235 и вертолет.
В настоящее время продолжается эвакуация раненых, подчеркнули в ведомстве.