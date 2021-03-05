Вакцину «ЭпиВакКорона» допустили к применению среди людей старше 60 лет

Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. «ЭпиВакКорона» — полностью синтетическая вакцина. Она не содержит в своем составе ни вирусных белков, ни нуклеиновой кислоты нового коронавируса. Ее главным действующим элементом являются короткие фрагменты вирусных белков — пептиды.