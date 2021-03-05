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Вакцину «ЭпиВакКорона» допустили к применению среди людей старше 60 лет

Ведомости

Роспотребнадзор допустил к использованию для вакцинации людей старше 60 лет препарат «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. В соответствии с этим в новой редакции инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата отмечено, что он «показан для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет (в старой редакции – у взрослых 18-60 лет)».

Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. «ЭпиВакКорона» — полностью синтетическая вакцина. Она не содержит в своем составе ни вирусных белков, ни нуклеиновой кислоты нового коронавируса. Ее главным действующим элементом являются короткие фрагменты вирусных белков — пептиды. 

Первой была зарегистрирована 11 августа 2020 г. вакцина «Спутник V» от центра им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. В России также в феврале была зарегистрирована еще одна вакцина — «Ковивак». Ее разработал центр имени Чумакова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных