Вакцину «ЭпиВакКорона» допустили к применению среди людей старше 60 лет
Роспотребнадзор допустил к использованию для вакцинации людей старше 60 лет препарат «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. В соответствии с этим в новой редакции инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата отмечено, что он «показан для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет (в старой редакции – у взрослых 18-60 лет)».
Вторая российская вакцина от коронавируса — «ЭпиВакКорона» — была разработана в центре «Вектор» и зарегистрирована в октябре 2020 г. По данным разработчиков, иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом будет действовать в течение года. «ЭпиВакКорона» — полностью синтетическая вакцина. Она не содержит в своем составе ни вирусных белков, ни нуклеиновой кислоты нового коронавируса. Ее главным действующим элементом являются короткие фрагменты вирусных белков — пептиды.
Первой была зарегистрирована 11 августа 2020 г. вакцина «Спутник V» от центра им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. В России также в феврале была зарегистрирована еще одна вакцина — «Ковивак». Ее разработал центр имени Чумакова.