Глава РФПИ допустил вакцинацию 40 млн россиян к июню
Около 40 млн россиян могут быть вакцинированы от коронавируса к июню 2021 г., заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.
«К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», – сказал Дмитриев (цитата по ТАСС). Он отметил, что привиться смогут все желающие.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что более 2 млн россиян получили два компонента прививки от коронавируса, примерно столько же привились первым компонентом. По словам президента, в девяти российских субъектах вакцинация еще не началась.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.