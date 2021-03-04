Глава РФПИ допустил вакцинацию 40 млн россиян к июню

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.