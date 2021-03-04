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Глава РФПИ допустил вакцинацию 40 млн россиян к июню

Ведомости

Около 40 млн россиян могут быть вакцинированы от коронавируса к июню 2021 г., заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

«К июню, мы думаем, будут вакцинированы около 40 млн человек», – сказал Дмитриев (цитата по ТАСС). Он отметил, что привиться смогут все желающие.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что более 2 млн россиян получили два компонента прививки от коронавируса, примерно столько же привились первым компонентом. По словам президента, в девяти российских субъектах вакцинация еще не началась.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

Ранее по теме: Путин рассказал о проблемах с вакцинацией от коронавируса в России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных