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Путин рассказал о проблемах с вакцинацией от коронавируса в России

Ведомости

В девяти российских субъектах вакцинация от коронавируса еще не началась, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«В некоторых субъектах федерации — по-моему, в девяти субъектах — вообще не приступали даже к вакцинации. Я знаю обо всем этом, правительство знает, Минздрав достаточно активно работает на этом направлении», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Другими вопросами, связанными с вакцинацией населения от коронавируса, являются логистика и организация прививочных пунктов. России необходимо наращивать производство препарата, подчеркнул российский лидер. По словам Путина, «генеральным путем» борьбы с эпидемией является вакцинация граждан.

«На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки, примерно столько же — чуть поменьше, два с лишним миллиона — сделали первый укол», — отметил глава государства. 

Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.

Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 4 марта в России общее число случаев заражения коронавирусом составило 4 290 135. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 87 823, всего выздоровели 3 869 857 пациентов.

Ранее по теме: Пять вопросов о вакцине против COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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