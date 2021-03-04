Путин рассказал о проблемах с вакцинацией от коронавируса в России
В девяти российских субъектах вакцинация от коронавируса еще не началась, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».
«В некоторых субъектах федерации — по-моему, в девяти субъектах — вообще не приступали даже к вакцинации. Я знаю обо всем этом, правительство знает, Минздрав достаточно активно работает на этом направлении», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Другими вопросами, связанными с вакцинацией населения от коронавируса, являются логистика и организация прививочных пунктов. России необходимо наращивать производство препарата, подчеркнул российский лидер. По словам Путина, «генеральным путем» борьбы с эпидемией является вакцинация граждан.
«На сегодняшний день свыше 2 млн человек получили два компонента прививки, примерно столько же — чуть поменьше, два с лишним миллиона — сделали первый укол», — отметил глава государства.
Сейчас в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г., «ЭпиВакКорона» – в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. В январе в стране началась массовая вакцинация.
Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на 4 марта в России общее число случаев заражения коронавирусом составило 4 290 135. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 87 823, всего выздоровели 3 869 857 пациентов.