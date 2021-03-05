СК сообщил об аресте имущества коррупционеров на 10 млрд рублей в 2020 году
За 2020 г. суды арестовали имущество обвиняемых по коррупционным делам на общую сумму 10 млрд руб., заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на заседании по итогам работы ведомства за год.
«У коррупционеров изъято имущество на сумму более 10 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше, чем в 2019 году», — сказал Бастрыкин (цитата по ТАСС). Он пояснил, что доказательства, собранные следователями, были использованы для обращения этого имущества в доход государства как «незаконно нажитого коррупционерами».
По его словам, всего в 2020 году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. — по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г. К ответственности за коррупцию в 2020 г. привлечено свыше 9,5 тыс. человек.
В июне 2020 г. Генпрокуратура назвала регионы с самым высоким уровнем коррупции по итогам 2019 г. Ими стали Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. В этих регионах коэффициент коррупционной преступности варьировался от 29,68 до 26,31 правонарушений на 100 000 населения. В целом по стране уровень коррупционной преступности в 2019 г. составил 21,1 правонарушения на 100 000 жителей, годом ранее он был 20,8.