Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев
Бывший генпрокурор СССР, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев умер на 98-м году жизни, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
«Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны», — сказал председатель СК Александр Бастрыкин.
В СК высоко оценили вклад Сухарева в научную и общественную деятельность, обратив внимание на то, что движение под его председательством способствовало организации акции «Бессмертный полк».
Сухарев в 1984-1988 гг. занимал пост министра юстиции РСФСР, в 1988-1990 гг. – генпрокурора СССР. В 2010 г. ему присвоили наивысший чин действительного государственного советника юстиции.