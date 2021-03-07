Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

«Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны», — сказал председатель СК Александр Бастрыкин.