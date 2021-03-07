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Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

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Бывший генпрокурор СССР, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев умер на 98-м году жизни, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Это невосполнимая утрата для всех нас – учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны», — сказал председатель СК Александр Бастрыкин.

В СК высоко оценили вклад Сухарева в научную и общественную деятельность, обратив внимание на то, что движение под его председательством способствовало организации акции «Бессмертный полк».

Сухарев в 1984-1988 гг. занимал пост министра юстиции РСФСР, в 1988-1990 гг. – генпрокурора СССР. В 2010 г. ему присвоили наивысший чин действительного государственного советника юстиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных