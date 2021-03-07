В Австрии приостановили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти одного из пациентов
Власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca после смерти одного из пациентов, сообщается на сайте Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).
Отмечается, что умерла 49-летняя женщина из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, у другой пациентки 35 лет диагностировали тромбоэмболию легочной артерии, ее самочувствие уже улучшается. Обе женщины получили вакцину из одной партии.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас нет доказательств того, что эти два инцидента вызваны прививкой, расследование продолжается.