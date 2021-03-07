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В Австрии приостановили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти одного из пациентов

Ведомости

Власти Австрии решили не использовать оставшиеся в одной из партий дозы вакцины от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca после смерти одного из пациентов, сообщается на сайте Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

Отмечается, что умерла 49-летняя женщина из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, у другой пациентки 35 лет диагностировали тромбоэмболию легочной артерии, ее самочувствие уже улучшается. Обе женщины получили вакцину из одной партии.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас нет доказательств того, что эти два инцидента вызваны прививкой, расследование продолжается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных