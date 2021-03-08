Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, заявив, что связанные с праздником традиции символизируют наступление весны.
«Дорогие женщины России! Поздравляю вас с Международным женским днем – с праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью. Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности... И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром», — сказал Путин.
Президент отметил, что забота женщин о детях и поддержание домашнего уюта заслуживают самого высоко признания, при этом россиянки успевают достигать вершин в самых разных сферах деятельности. Глава государства также поблагодарил женщин, работающих врачами, медсестрами и фельдшерами, которые в условиях эпидемии спасают больных.
«Давно известно: чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую, душевную поддержку», — добавил он.