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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

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Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, заявив, что связанные с праздником традиции символизируют наступление весны.

«Дорогие женщины России! Поздравляю вас с Международным женским днем – с праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью. Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности... И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром», — сказал Путин.

Президент отметил, что забота женщин о детях и поддержание домашнего уюта заслуживают самого высоко признания, при этом россиянки успевают достигать вершин в самых разных сферах деятельности. Глава государства также поблагодарил женщин, работающих врачами, медсестрами и фельдшерами, которые в условиях эпидемии спасают больных.

«Давно известно: чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую, душевную поддержку», — добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных