Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

«Дорогие женщины России! Поздравляю вас с Международным женским днем – с праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью. Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности... И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром», — сказал Путин.