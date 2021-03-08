Дело о гибели семи человек в ДТП под Самарой передадут в СК
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать в СК дело, возбужденное после ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело по факту смертельного ДТП в производство следователи СК», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Авария произошла около 6:00 (5 мск) на 8 км трассы «Самара-Тольятти» в районе села Курумоч. Столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen. Как отмечает ТАСС, погибли две девушки и пятеро молодых людей, ехавших в легковушке, водитель которой, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Погибшим было от 17 до 24 лет.
Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц).