Дело о гибели семи человек в ДТП под Самарой передадут в СК

Авария произошла около 6:00 (5 мск) на 8 км трассы «Самара-Тольятти» в районе села Курумоч. Столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen. Как отмечает ТАСС, погибли две девушки и пятеро молодых людей, ехавших в легковушке, водитель которой, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Погибшим было от 17 до 24 лет.