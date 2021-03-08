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Дело о гибели семи человек в ДТП под Самарой передадут в СК

Ведомости

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать в СК дело, возбужденное после ДТП под Самарой, в котором погибли семь человек.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело по факту смертельного ДТП в производство следователи СК», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Авария произошла около 6:00 (5 мск) на 8 км трассы «Самара-Тольятти» в районе села Курумоч. Столкнулись грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen. Как отмечает ТАСС, погибли две девушки и пятеро молодых людей, ехавших в легковушке, водитель которой, по предварительным данным, выехал на встречную полосу. Погибшим было от 17 до 24 лет.

Уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных