Мэрия Москвы допустила очередной подъем заболеваемости коронавирусом весной
В Москве весной возможен очередной подъем заболеваемости коронавирусом, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
«Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же [как в 2020 году]», — цитирует ее ТАСС.
По словам Раковой, столичные власти готовы к любому сценарию развития событий.
Ракова также рассказала, что в столице коронавирусом переболели более 1 млн человек, антитела в среднем имеют 42-43% москвичей. Каждый день прививку в столице делают около 10 000 — 15 000 человек. Всего вакцинацию прошли более 700 000 москвичей.
Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, он отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, их социальные карты будут разблокированы. Новые изменения вступают в силу сегодня, 8 марта.
Мэр столицы добавил, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а количество жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют коронавирус, сейчас снизилось в пять раз по сравнению с максимальными значениями конца 2020 г.