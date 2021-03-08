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Мэрия Москвы допустила очередной подъем заболеваемости коронавирусом весной

Ведомости

В Москве весной возможен очередной подъем заболеваемости коронавирусом, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

«Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же [как в 2020 году]», — цитирует ее ТАСС.

По словам Раковой, столичные власти готовы к любому сценарию развития событий. 

Ракова также рассказала, что в столице коронавирусом переболели более 1 млн человек, антитела в среднем имеют 42-43% москвичей. Каждый день прививку в столице делают около 10 000 — 15 000 человек. Всего вакцинацию прошли более 700 000 москвичей.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, введенные в столице в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, он отменил обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, их социальные карты будут разблокированы. Новые изменения вступают в силу сегодня, 8 марта.

Мэр столицы добавил, что ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, а количество жителей Москвы, у которых в течение суток выявляют коронавирус, сейчас снизилось в пять раз по сравнению с максимальными значениями конца 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных