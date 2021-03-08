Мэрия Москвы допустила очередной подъем заболеваемости коронавирусом весной

Ракова также рассказала, что в столице коронавирусом переболели более 1 млн человек, антитела в среднем имеют 42-43% москвичей. Каждый день прививку в столице делают около 10 000 — 15 000 человек. Всего вакцинацию прошли более 700 000 москвичей.