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Кравчук рассказал об обсуждении с Горбачевым сохранения СССР в качестве конфедерации

Ведомости

Первый президент России и первый президент Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук незадолго до подписания Беловежских соглашений обсуждали с президентом СССР Михаилом Горбачевым идею сохранения СССР в качестве конфедерации, рассказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, с такой идеей к нему обратился Ельцин, после чего они обсудили ее с Горбачевым, который, выслушав их, попросил привести пример конфедерации.

«Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», — сказал Кравчук.

По мнению первого президента Украины, это свидетельствовало о нежелании Горбачева «что-либо менять, если он не при власти».

«Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — добавил Кравчук.

8 декабря 1991 года президенты России, Белоруссии и Украины Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали Беловежское соглашение о роспуске СССР и о создании СНГ. Через несколько дней к этому соглашению присоединились руководители еще восьми республик. 25 декабря 1991 г. Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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