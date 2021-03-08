Кравчук рассказал об обсуждении с Горбачевым сохранения СССР в качестве конфедерации
Первый президент России и первый президент Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук незадолго до подписания Беловежских соглашений обсуждали с президентом СССР Михаилом Горбачевым идею сохранения СССР в качестве конфедерации, рассказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, с такой идеей к нему обратился Ельцин, после чего они обсудили ее с Горбачевым, который, выслушав их, попросил привести пример конфедерации.
«Ельцин говорит: конечно, Швейцария, сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я. Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», — сказал Кравчук.
По мнению первого президента Украины, это свидетельствовало о нежелании Горбачева «что-либо менять, если он не при власти».
«Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — добавил Кравчук.
8 декабря 1991 года президенты России, Белоруссии и Украины Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали Беловежское соглашение о роспуске СССР и о создании СНГ. Через несколько дней к этому соглашению присоединились руководители еще восьми республик. 25 декабря 1991 г. Михаил Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР.