Менее четверти осужденных по делам о коррупции в России получили реальные сроки
Реальные сроки по коррупционным делам в России за 2020 г. получили только 18% осужденных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.
«В прошедшем году к реальному лишению свободы приговорено порядка 18% осужденных, к условному лишению свободы — 35%, к штрафу — 40%», — рассказал он. За год российские суды вынесли свыше 8 тыс. обвинительных приговоров против 9 тыс. человек, которым инкриминировались коррупционные преступления.
«В качестве дополнительного наказания, как правило, применяются лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф. В отношении 1 318 осужденных в прошлом году применена конфискация имущества», — добавил Балдин.
Ранее Балдин назвал самые коррумпированные регионы в России: в их лидеры вошли Москва, Татарстан и Ставропольский край. По его словам, мелкие взятки в России чаще всего берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы.
В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что общая сумма арестованного имущества обвиняемых по коррупционным делам за прошлый год составила 10 млрд руб., что на 3 млрд рублей больше, чем в 2019 г. Всего в 2020 г. было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. — по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г. К ответственности за коррупцию в 2020 г. привлечено свыше 9,5 тыс. человек.