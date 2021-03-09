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Менее четверти осужденных по делам о коррупции в России получили реальные сроки

Ведомости

Реальные сроки по коррупционным делам в России за 2020 г. получили только 18% осужденных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина.

«В прошедшем году к реальному лишению свободы приговорено порядка 18% осужденных, к условному лишению свободы — 35%, к штрафу — 40%», — рассказал он. За год российские суды вынесли свыше 8 тыс. обвинительных приговоров против 9 тыс. человек, которым инкриминировались коррупционные преступления.

«В качестве дополнительного наказания, как правило, применяются лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф. В отношении 1 318 осужденных в прошлом году применена конфискация имущества», — добавил Балдин.

Ранее Балдин назвал самые коррумпированные регионы в России: в их лидеры вошли Москва, Татарстан и Ставропольский край. По его словам, мелкие взятки в России чаще всего берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы.

В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что общая сумма арестованного имущества обвиняемых по коррупционным делам за прошлый год составила 10 млрд руб., что на 3 млрд рублей больше, чем в 2019 г. Всего в 2020 г. было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. — по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г. К ответственности за коррупцию в 2020 г. привлечено свыше 9,5 тыс. человек.

Ранее по теме: Генпрокуратура составила рейтинг регионов по уровню коррупции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных