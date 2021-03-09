Менее четверти осужденных по делам о коррупции в России получили реальные сроки

В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что общая сумма арестованного имущества обвиняемых по коррупционным делам за прошлый год составила 10 млрд руб., что на 3 млрд рублей больше, чем в 2019 г. Всего в 2020 г. было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. — по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г. К ответственности за коррупцию в 2020 г. привлечено свыше 9,5 тыс. человек.