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Генпрокуратура составила рейтинг регионов по уровню коррупции

Ведомости

Самыми коррумпированными регионами по числу выявленных случаев взяточничества в России являются Москва, Татарстан и Ставропольский край, сообщил «РИА Новости» глава управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин. В пятерку также входят Московская область и Башкирия. В топ-10 также входят Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

Чаще всех мелкие взятки в России берут полицейские, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы. «В основном взятки дают граждане, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения. Также в этот перечень попадают преподаватели учебных заведений (за положительные оценки при сдаче экзаменов), сотрудники органов УИС (за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания)»,— пояснил Балдин.

В начале марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за 2020 г. суды арестовали имущество обвиняемых по коррупционным делам на общую сумму 10 млрд руб., что на 3 млрд рублей больше, чем в 2019 г. всего в 2020 году было возбуждено более 18,5 тыс. уголовных дел о коррупционных преступлениях. Из них более 9,9 тыс. — по фактам взяточничества. Количество таких дел выросло на 5,5% по сравнению с 2019 г. К ответственности за коррупцию в 2020 г. привлечено свыше 9,5 тыс. человек.

Ранее по теме: СК сообщил об аресте имущества коррупционеров на 10 млрд рублей в 2020 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных