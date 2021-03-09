РЖД допустила появление на вокзалах фитнес-центров и коворкингов

«На вокзалах должны быть разные точки. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать.На вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели — это только добавит ценности месту», — сказал Плутник (цитата по «Интерфакс»). Он отметил, что основной идеей нового формата вокзалов является закрытие на вокзалах и близлежащих территориях «нестандартных» точек торговли и общепита и замена их сетевыми кафе, магазинами и аптеками.