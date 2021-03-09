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РЖД допустила появление на вокзалах фитнес-центров и коворкингов

Ведомости

РЖД готовит единый стандарт для вокзалов с кафе, фитнес-центрами, отелями, магазинами и коворкингами, заявил заместитель генерального директора компании Александр Плутник.

«На вокзалах должны быть разные точки. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать.На вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели — это только добавит ценности месту», — сказал Плутник (цитата по «Интерфакс»). Он отметил, что основной идеей нового формата вокзалов является закрытие на вокзалах и близлежащих территориях «нестандартных» точек торговли и общепита и замена их сетевыми кафе, магазинами и аптеками.

По его словам, сейчас «сетевикам сложно заходить»на вокзалы. «Это касается и сетевых кафе, и сетевых аптек, и всех», — посетовал замглавы РЖД. В то же время он отметил, что в Москве и Подмосковье с «нестандартными» точками питания и торговли уже начали расторгать договоры.

Ранее РБК сообщал, что РЖД собирается тестировать и внедрить на вокзалах Свердловской железной дороги систему динамического управления людскими потоками на платформе — «виртуальные цветовые голографические стены», указатели и звуковые сигналы. Залы ожидания планируется разделить по «цветовым комнатам» в зависимости от вагона, а виртуальные планы вокзалов помогут запомнить ориентиры.

Также РЖД хочет установить на вокзалах альтернативные источники энергии (солнечные панели, ветровые станции) для повышения их энергоэффективности.

Ранее по теме: РЖД анонсировала оформление билетов с помощью искусственного интеллекта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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