РЖД допустила появление на вокзалах фитнес-центров и коворкингов
РЖД готовит единый стандарт для вокзалов с кафе, фитнес-центрами, отелями, магазинами и коворкингами, заявил заместитель генерального директора компании Александр Плутник.
«На вокзалах должны быть разные точки. Не только для прибывающих и отправляющихся пассажиров, но чтобы любой горожанин мог зайти на вокзал пообедать.На вокзале должны быть все городские удобства. Если там будут спортивные центры, коворкинги, отели — это только добавит ценности месту», — сказал Плутник (цитата по «Интерфакс»). Он отметил, что основной идеей нового формата вокзалов является закрытие на вокзалах и близлежащих территориях «нестандартных» точек торговли и общепита и замена их сетевыми кафе, магазинами и аптеками.
По его словам, сейчас «сетевикам сложно заходить»на вокзалы. «Это касается и сетевых кафе, и сетевых аптек, и всех», — посетовал замглавы РЖД. В то же время он отметил, что в Москве и Подмосковье с «нестандартными» точками питания и торговли уже начали расторгать договоры.
Ранее РБК сообщал, что РЖД собирается тестировать и внедрить на вокзалах Свердловской железной дороги систему динамического управления людскими потоками на платформе — «виртуальные цветовые голографические стены», указатели и звуковые сигналы. Залы ожидания планируется разделить по «цветовым комнатам» в зависимости от вагона, а виртуальные планы вокзалов помогут запомнить ориентиры.
Также РЖД хочет установить на вокзалах альтернативные источники энергии (солнечные панели, ветровые станции) для повышения их энергоэффективности.