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РЖД анонсировала оформление билетов с помощью искусственного интеллекта

Ведомости

РЖД внедряет систему автоматического ввода данных паспорта в бланки билетов в кассах дальнего следования, сообщила пресс-служба компании.

«АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») оборудует кассы программно-аппаратными комплексами на основе средств искусственного интеллекта. При оформлении билетов кассиру достаточно приложить документ к сканеру, и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа», — говорится в сообщении.

Компания получила 835 аппаратных комплексов, они установлены на крупнейших российских вокзалах. Устройства способны за несколько секунд распознать данные российских и заграничных паспортов, свидетельств о рождении, а также паспортов почти 200 стран мира.

Ранее РЖД представила опцию, благодаря которой россияне смогут отследить появление освободившихся мест в поездах, билеты на которые уже раскуплены. В компании пояснили, что пассажир, если ему не удалось купить билет на нужный поезд, сможет включить функцию отслеживания освободившихся билетов, приложение РЖД уведомит о появлении освободившихся мест.

Ранее по теме: РЖД запустила новую опцию для отслеживания освободившихся мест в поездах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных