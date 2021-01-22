РЖД анонсировала оформление билетов с помощью искусственного интеллекта
РЖД внедряет систему автоматического ввода данных паспорта в бланки билетов в кассах дальнего следования, сообщила пресс-служба компании.
«АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») оборудует кассы программно-аппаратными комплексами на основе средств искусственного интеллекта. При оформлении билетов кассиру достаточно приложить документ к сканеру, и данные пассажира автоматически появятся на бланке проездного документа», — говорится в сообщении.
Компания получила 835 аппаратных комплексов, они установлены на крупнейших российских вокзалах. Устройства способны за несколько секунд распознать данные российских и заграничных паспортов, свидетельств о рождении, а также паспортов почти 200 стран мира.
Ранее РЖД представила опцию, благодаря которой россияне смогут отследить появление освободившихся мест в поездах, билеты на которые уже раскуплены. В компании пояснили, что пассажир, если ему не удалось купить билет на нужный поезд, сможет включить функцию отслеживания освободившихся билетов, приложение РЖД уведомит о появлении освободившихся мест.