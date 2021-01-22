РЖД анонсировала оформление билетов с помощью искусственного интеллекта

Ранее РЖД представила опцию, благодаря которой россияне смогут отследить появление освободившихся мест в поездах, билеты на которые уже раскуплены. В компании пояснили, что пассажир, если ему не удалось купить билет на нужный поезд, сможет включить функцию отслеживания освободившихся билетов, приложение РЖД уведомит о появлении освободившихся мест.