РЖД запустила новую опцию для отслеживания освободившихся мест в поездах
В компании пояснили, что пассажир, если ему не удалось купить билет на нужный поезд, сможет включить функцию отслеживания освободившихся билетов, приложение РЖД уведомит о появлении освободившихся мест. Для этого в приложении появилась кнопка «отслеживать билеты», которая расположена в графе у поезда рядом со словами «мест нет».
Свободные места могут появиться, если кто-то из пассажиров сдал билет либо в состав добавили новые вагоны, добавили в РЖД. Пассажиры при выборе опции смогут указать тип вагона и желаемый диапазон стоимости билета. Новая опция бесплатная, добавили в компании.
Ранее компания РЖД продемонстрировала образец новых плацкартных вагонов с увеличенным пространством, удлиненными полками и душем. По словам замгендиректора компании Дмитрия Пегова, на линии вагоны могут быть запущены во второй половине 2021 г.
Вагон будет массово производиться на Тверском вагонном заводе (ТВЗ, входит в Трансмашхолдинг). В начале 2019 г. Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) и Трансмашхолдинг подписали соглашение о поставке 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет за 237 млрд руб.