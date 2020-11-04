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РЖД запустила новую опцию для отслеживания освободившихся мест в поездах

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Россияне смогут отследить появление освободившихся мест в поездах, билеты на которые уже раскуплены, новую опцию представила компания РЖД, передают «РИА Новости».

В компании пояснили, что пассажир, если ему не удалось купить билет на нужный поезд, сможет включить функцию отслеживания освободившихся билетов, приложение РЖД уведомит о появлении освободившихся мест. Для этого в приложении появилась кнопка «отслеживать билеты», которая расположена в графе у поезда рядом со словами «мест нет».

Свободные места могут появиться, если кто-то из пассажиров сдал билет либо в состав добавили новые вагоны, добавили в РЖД. Пассажиры при выборе опции смогут указать тип вагона и желаемый диапазон стоимости билета. Новая опция бесплатная, добавили в компании.

Ранее компания РЖД продемонстрировала образец новых плацкартных вагонов с увеличенным пространством, удлиненными полками и душем. По словам замгендиректора компании Дмитрия Пегова, на линии вагоны могут быть запущены во второй половине 2021 г.

Вагон будет массово производиться на Тверском вагонном заводе (ТВЗ, входит в Трансмашхолдинг). В начале 2019 г. Федеральная пассажирская компания (дочернее предприятие РЖД) и Трансмашхолдинг подписали соглашение о поставке 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет за 237 млрд руб.

Ранее по теме: Плацкартный вагон будущего представили в Москве. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных