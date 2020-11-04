РЖД запустила новую опцию для отслеживания освободившихся мест в поездах

В компании пояснили, что пассажир, если ему не удалось купить билет на нужный поезд, сможет включить функцию отслеживания освободившихся билетов, приложение РЖД уведомит о появлении освободившихся мест. Для этого в приложении появилась кнопка «отслеживать билеты», которая расположена в графе у поезда рядом со словами «мест нет».