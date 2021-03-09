Госдума одобрила запрет на просветительскую деятельность без разрешения властей
Госдума приняла во II чтении законопроект о просветительской деятельности в России. Это следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.
Законопроект предполагает наделение кабмина полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Он также обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Просветительскую деятельность, в частности, чтение научно-популярных лекций, должно будет контролировать правительство, а для ведения такой деятельности нужно будет получать специальную лицензию после правительственного заключения.
Необходимость законопроекта авторы обосновывают тем, что отсутствие регламентации «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя».
Поправки к закону «Об образовании» были внесены в конце ноября 2020 г. группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым, а также главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.