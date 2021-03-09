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Госдума одобрила запрет на просветительскую деятельность без разрешения властей

Ведомости

Госдума приняла во II чтении законопроект о просветительской деятельности в России. Это следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает наделение кабмина полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Он также обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Просветительскую деятельность, в частности, чтение научно-популярных лекций, должно будет контролировать правительство, а для ведения такой деятельности нужно будет получать специальную лицензию после правительственного заключения. 

Необходимость законопроекта авторы обосновывают тем, что отсутствие регламентации «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя».

Поправки к закону «Об образовании» были внесены в конце ноября 2020 г. группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым, а также главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.  

Ранее по теме: В РАН призвали отозвать законопроект о контроле властей за просветительской деятельностью

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных