Госдума одобрила запрет на просветительскую деятельность без разрешения властей

Законопроект предполагает наделение кабмина полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Он также обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Просветительскую деятельность, в частности, чтение научно-популярных лекций, должно будет контролировать правительство, а для ведения такой деятельности нужно будет получать специальную лицензию после правительственного заключения.