В РАН призвали отозвать законопроект о контроле властей за просветительской деятельностью
Президиум Российской академии наук (РАН) решил направить в Госдуму запрос об отзыве законопроекта о просветительской деятельности, где предлагается обязать получать лицензии на нее от правительства для недопущения иностранного вмешательства, пропаганды экстремизма и розни. Трансляция заседания президиума велась на YouTube-канале «Научная Россия».
«Понимаете, сейчас ведь ситуация такая, и в Думе определенная спешка идет, и в 20-х числах будет второе чтение. Поэтому надо жестче сформулировать свою позицию. Мы сейчас формулируем с таким заключительным предложением, чтобы этот закон снять», — сказал президент РАН Александр Сергеев. Он объяснил, что законодательная инициатива усложнит и затормозит популяризацию науки, сократит международные научные связи, а часть запретительных норм, предлагаемых в законопроекте, уже прописана в других актах, в частности, касающихся борьбы с экстремизмом и его пропагандой.
Президиум РАН проголосовал за предложение запросить Госдуму отозвать законопроект и прекратить его обсуждение. Ранее против документа высказалась Комиссия РАН по популяризации науки. В обращении группы российских ученых, опубликованном в газете «Троицкий вариант» постановка вопроса о лицензировании и регламентации просветительской деятельности названа «оскорбительной».
Инициативу закопроекта, который бы регулировал просветительскую деятельность, впервые озвучили в Комиссии по противодействию иностранного вмешательства в Совете Федерации в ноябре 2020 г. Глава комиссии Андрей Климов отмечал, что законопроект должен закрепить возможность увольнения преподавателей, если в их просветительской деятельности найдут признаки разжигания розни, экстремизма и подрыва конституционного строя. Позже в том же месяце документ внесли на рассмотрение Госдумы и приняли в первом чтении в конце декабря.
Согласно документу, просветительскую деятельность, в частности, чтение научно-популярных лекций, должно будет контролировать правительство, а для ведения такой деятельности нужно будет получать специальную лицензию после правительственного заключения. Необходимость законопроекта авторы обосновывают тем, что отсутствие регламентации «создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, направленных на дискредитацию проводимой в Российской Федерации государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя».
Законопроект должен закрепить понятие «просветительской деятельности» в законе «Об образовании». Поправки ко второму чтению должны быть готовы к 21 января 2021 г.