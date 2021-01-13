В РАН призвали отозвать законопроект о контроле властей за просветительской деятельностью

«Понимаете, сейчас ведь ситуация такая, и в Думе определенная спешка идет, и в 20-х числах будет второе чтение. Поэтому надо жестче сформулировать свою позицию. Мы сейчас формулируем с таким заключительным предложением, чтобы этот закон снять», — сказал президент РАН Александр Сергеев. Он объяснил, что законодательная инициатива усложнит и затормозит популяризацию науки, сократит международные научные связи, а часть запретительных норм, предлагаемых в законопроекте, уже прописана в других актах, в частности, касающихся борьбы с экстремизмом и его пропагандой.