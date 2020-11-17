В Совфеде предложили увольнять учителей за разжигание розни
Комиссия Совфеда по защите суверенитета России от внешнего вмешательства предложила увольнять педагогов, которые будут использовать работу в сфере образования для разжигания социальной, расовой или религиозной розни или побуждать к другим противоречащим Конституции действиям, сообщил «Интерфакс». Сенаторы предложили принять соответствующий законопроект.
«Предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России», — сказал глава комиссии Андрей Климов.
Климов добавил, что документ будет регулировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве. Комиссия Совета Федерации предложила направить законопроект в Госдуму безотлагательно, вместе с другими инициативами.