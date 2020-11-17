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В Совфеде предложили увольнять учителей за разжигание розни

Ведомости

Комиссия Совфеда по защите суверенитета России от внешнего вмешательства предложила увольнять педагогов, которые будут использовать работу в сфере образования для разжигания социальной, расовой или религиозной розни или побуждать к другим противоречащим Конституции действиям, сообщил «Интерфакс». Сенаторы предложили принять соответствующий законопроект. 

«Предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России», — сказал глава комиссии Андрей Климов. 

Климов добавил, что документ будет регулировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве. Комиссия Совета Федерации предложила направить законопроект в Госдуму безотлагательно, вместе с другими инициативами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных