В Совфеде предложили увольнять учителей за разжигание розни

Комиссия Совфеда по защите суверенитета России от внешнего вмешательства предложила увольнять педагогов, которые будут использовать работу в сфере образования для разжигания социальной, расовой или религиозной розни или побуждать к другим противоречащим Конституции действиям, сообщил «Интерфакс». Сенаторы предложили принять соответствующий законопроект.