СМИ: власти не планируют приглашать иностранных зрителей на Олимпиаду в Токио
Правительство Японии приняло решение не приглашать иностранных зрителей для участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые пройдут этим летом. Решение принято с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщает Kyodo со ссылкой на официальных лиц, знакомых с этим вопросом.
«Правительство пришло к выводу, что прием болельщиков из-за рубежа невозможен, учитывая озабоченность японской общественности коронавирусом и тот факт, что во многих странах были обнаружены более заразные варианты заболевания», — передает агентство.
Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были намечены на период с 24 июля по 9 августа 2020 г., но из-за пандемии были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 г. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.