СМИ: власти не планируют приглашать иностранных зрителей на Олимпиаду в Токио

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио были намечены на период с 24 июля по 9 августа 2020 г., но из-за пандемии были перенесены на год и теперь планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 г. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.