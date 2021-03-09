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Собянин утвердил размер единовременных выплат чернобыльцам

Ведомости

Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от 3 до 10 тыс. руб., сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на его распоряжение.

«Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от трех до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей», – говорится в сообщении. Выплаты получат более 15 тыс. москвичей, среди них – пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС и участники ликвидации.

Выплаты приурочены к 26 апреля, Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, напомнили в мэрии.

Авария на АЭС в Чернобыле на территории СССР произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. Территория ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт «Дитятки». В середине июля 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле.

Ранее по теме: Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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