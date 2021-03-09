Собянин утвердил размер единовременных выплат чернобыльцам

Авария на АЭС в Чернобыле на территории СССР произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. Территория ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт «Дитятки». В середине июля 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле.