Собянин утвердил размер единовременных выплат чернобыльцам
Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от 3 до 10 тыс. руб., сообщила пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на его распоряжение.
«Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от трех до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей», – говорится в сообщении. Выплаты получат более 15 тыс. москвичей, среди них – пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС и участники ликвидации.
Выплаты приурочены к 26 апреля, Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, напомнили в мэрии.
Авария на АЭС в Чернобыле на территории СССР произошла 26 апреля 1986 г. и стала крупнейшей подобной катастрофой за всю историю ядерной энергетики. Территория ЧАЭС была окончательно закрыта 15 декабря 2000 г. Вокруг нее была установлена 30-километровая «зона отчуждения», куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт «Дитятки». В середине июля 2019 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле.