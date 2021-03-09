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Пять человек получили пожизненные сроки за убийство российского посла в Турции

Ведомости

Турецкий суд приговорил пятерых человек к пожизненному сроку по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает «РИА Новости».

Девять фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет, еще пятеро были оправданы, а девять обвиняемых находятся в розыске.

«Среди осужденных — бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сёгют (по версии следствия, он был куратором убийцы дипломата) и Хусейн Кётюдже, бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) страны Вехби Кюршад Акалын», — передает агентство.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор суда. При этом процедура может затянуться на срок от трех до пяти лет, сообщил агентству адвокат.

Посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.

Ранее по теме: В Турции арестован подозреваемый в причастности к убийству посла России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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