Пять человек получили пожизненные сроки за убийство российского посла в Турции
Турецкий суд приговорил пятерых человек к пожизненному сроку по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова, сообщает «РИА Новости».
Девять фигурантов дела получили тюремные сроки от пяти до девяти лет, еще пятеро были оправданы, а девять обвиняемых находятся в розыске.
«Среди осужденных — бывшие сотрудники Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахин Сёгют (по версии следствия, он был куратором убийцы дипломата) и Хусейн Кётюдже, бывшие сотрудники турецкой полиции Ахмет Кылычарслан и экс-глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) страны Вехби Кюршад Акалын», — передает агентство.
Защита осужденных намерена обжаловать приговор суда. При этом процедура может затянуться на срок от трех до пяти лет, сообщил агентству адвокат.
Посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.