Пять человек получили пожизненные сроки за убийство российского посла в Турции

Посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 г. во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Стрелявший в посла 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт.