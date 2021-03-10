В России за сутки выявили 9 079 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9 079 новых случаев коронавирусаПоказатель прироста заболевших ниже 10 000 второй день подряд
В России за сутки выявили 9079 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки зафиксировано 466 летальных случаев, выздоровели 13 350 человек. Общее число заболевших в стране составило 4 351 553. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 90 275, выздоровели за все время пандемии 3 945 527 человек.
Вчера, 9 марта, оперштаб сообщил о 9 445 новых заболевших. Ранее менее 10 тыс. заболевших было зарегистрировано 3 октября 2020 г. (9 859) и 2 октября (9 412).
В Москве за сутки зафиксировали 1116 новых случаев COVID-19. На втором месте по суточному приросту новых случаев коронавируса Санкт-Петербург (959 случаев), на третьем — Нижегородская область (378), на четвертом — Московская область (291), Ростовская область (258).
Общее число заболевших за весь период пандемии в Москве составило 993 998. Общее число летальных исходов в столице — 15 547, выздоровели 914 626 человека.
В топ-3 по общему числу заразившихся помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 376 787 случаев COVID-19, а также Московская область — 220 420 случаев.