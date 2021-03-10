В России за сутки выявили 9 079 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 9079 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки зафиксировано 466 летальных случаев, выздоровели 13 350 человек. Общее число заболевших в стране составило 4 351 553. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 90 275, выздоровели за все время пандемии 3 945 527 человек.