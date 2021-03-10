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В России за сутки выявили 9 079 новых случаев коронавируса

Показатель прироста заболевших ниже 10 000 второй день подряд
Дарина Бухарова
Евгений Разумный / Ведомости

В России за сутки выявили 9079 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. За сутки зафиксировано 466 летальных случаев, выздоровели 13 350 человек. Общее число заболевших в стране составило 4 351 553. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 90 275, выздоровели за все время пандемии 3 945 527 человек.

Вчера, 9 марта, оперштаб сообщил о 9 445 новых заболевших. Ранее менее 10 тыс. заболевших было зарегистрировано 3 октября 2020 г. (9 859) и 2 октября (9 412).

В Москве за сутки зафиксировали 1116 новых случаев COVID-19. На втором месте по суточному приросту новых случаев коронавируса Санкт-Петербург (959 случаев), на третьем — Нижегородская область (378), на четвертом — Московская область (291), Ростовская область (258).

Общее число заболевших за весь период пандемии в Москве составило 993 998. Общее число летальных исходов в столице — 15 547, выздоровели 914 626 человека.

В топ-3 по общему числу заразившихся помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — 376 787 случаев COVID-19, а также Московская область — 220 420 случаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных