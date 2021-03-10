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РБК сообщил о задержании ФСБ экс-совладельца сети магазинов Spar

Ведомости

ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети супермаркетов Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева, сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по городу. Информацию изданию также подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

Экс-совладельца сети Spar, а также еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора подозревают в хищении 8 млрд. руб. у Сбербанка. Задержание проводили сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности. Накануне задержания было проведено около 30 обысков в квартирах сотрудников.

По словам собеседника издания, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, заведенного в декабре 2020 г. в следственном департаменте МВД по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных