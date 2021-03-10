РБК сообщил о задержании ФСБ экс-совладельца сети магазинов Spar

Экс-совладельца сети Spar, а также еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора подозревают в хищении 8 млрд. руб. у Сбербанка. Задержание проводили сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности. Накануне задержания было проведено около 30 обысков в квартирах сотрудников.