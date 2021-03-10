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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пензенской области

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. 

У задержанного были изъяты ружье, порох, а также средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства. В пресс-службе Следственного комитета при этом сообщили, что задержанный — 16-ти летний подросток, который планировал устроить теракт в школе. 

«Испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе», — говорится в сообщении СК. Следствие просило арестовать подростка, однако суд вынес решение о мере пресечения в виде домашнего ареста. Следователи планируют обжаловать это решение. 

Ранее по теме: ФСБ сообщила о задержании в Туле готовившего нападение на школу подростка

В декабре прошлого года ФСБ задержала подростка, готовившего вооруженное нападение на школу в Туле. В апреле ФСБ задержала в Красноярске подростка 2006 г. рождения, он также готовил вооруженное нападение на учебное заведение. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, самодельные взрывные устройства, средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.

В том же месяце спецслужбы задержали подростка 2001 г. рождения, который собирался напасть на школу уже в Тюменской области. У него обнаружили охотничье ружье с патронами, компоненты для изготовления самодельной бомбы, два охотничьих ножа, а также средства связи и инструкцию по изготовлению взрывного устройства, скачанную из интернета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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