ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Пензенской области

В том же месяце спецслужбы задержали подростка 2001 г. рождения, который собирался напасть на школу уже в Тюменской области. У него обнаружили охотничье ружье с патронами, компоненты для изготовления самодельной бомбы, два охотничьих ножа, а также средства связи и инструкцию по изготовлению взрывного устройства, скачанную из интернета.