Кремль счел обоснованными меры Роскомнадзора против Twitter
Действия Роскомнадзора в отношении Twitter являются обоснованными, их цель — вынудить мировые компании выполнять российские законы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого передает «РИА Новости».
«Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — конечно, это вполне обоснованно», — сказал Песков журналистам.
У граждан страны «должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам», но при этом надзорная функция заключается с соблюдении сайтами законов и законных требований российских ведомств на территории РФ, подчеркнул представитель Кремля.
Роскомнадзор с 10 марта объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Такая мера принимается в ответ на невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации.
Ранее ведомство предупреждало, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В итоге уже оштрафованы «ВКонтакте» и «Одноклассники» на 1,5 млн руб. и 4 млн руб. соответственно, протоколы по другим соцсетям направлены в суды Москвы. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.