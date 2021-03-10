Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter в России
Роскомнадзор с 10 марта объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Это делается за невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации.
«10 марта 2021 г. приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что из 28 тыс. первоначальных и повторных запросов на удаление запрещенной информации не удаленными остаются 3168, включая призывы к совершению суицида несовершеннолетними, детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.
«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 г.», — говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В итоге уже оштрафованы «ВКонтакте» и «Одноклассники» на 1,5 млн руб. и 4 млн руб. соответственно, протоколы по другим соцсетям направлены в суды Москвы. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.