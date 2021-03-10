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Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter в России

Ведомости

Роскомнадзор с 10 марта объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Это делается за невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации.

 «10 марта 2021 г. приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса (согласно регламенту). Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что из 28 тыс. первоначальных и повторных запросов на удаление запрещенной информации не удаленными остаются 3168, включая призывы к совершению суицида несовершеннолетними, детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

«Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора (в отличие от других социальных сетей Twitter не удалил материалы) об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 г.», — говорится в сообщении.

Ранее по теме: Суд оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за запрещенную информацию

Ранее Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В итоге уже оштрафованы «ВКонтакте» и «Одноклассники» на 1,5 млн руб. и 4 млн руб. соответственно, протоколы по другим соцсетям направлены в суды Москвы. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных