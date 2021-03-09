Суд оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за запрещенную информацию
Мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн руб. за несвоевременное удаление информации с призывом участвовать в несогласованной акции, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Мировой судья судебного участка №7 Центрального района г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ВКонтакте" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, Роскомнадзор направил уведомление ООО «ВКонтакте» о необходимости удаления указанной информации. В течение суток с момента получения уведомления требование выполнено не было.
Ранее была оштрафована компания Mail.ru Group на 4 млн руб. из-за отказа удалить из социальной сети «Одноклассники» призывы к участию в акции протеста 23 января. Решения вынесли мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы.
Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.