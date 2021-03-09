Суд оштрафовал «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей за запрещенную информацию

Роскомнадзор предупреждал, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.