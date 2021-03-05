Суд оштрафовал «Одноклассники» на 4 млн рублей из-за призывов к акции 23 января
Mail.ru Group оштрафована на 4 млн руб. из-за отказа удалить из социальной сети «Одноклассники» призывы к участию в акции протеста 23 января, сообщает «РИА Новости». Штраф назначен по двум протоколам, составленным по части статьи 13.41 КоАП о неудалении запрещенной информации. По каждому назначили штраф в размере 2 млн руб.
Решения вынесли мировые судьи судебного участка Савеловского и Хорошевского районов Москвы. Ранее Роскомнадзор сообщил, что оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января.
В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент. Уточняется, что социальной сетью считается сайт, доступ к которому в течение 24 часов имеют свыше 500 тыс. человек из России. Признавать сайт соцсетью будет Роскомнадзор. Кроме того, ведомство хочет обязать социальные сети ежегодно отчитываться о проделанной работе по удалению запрещенного контента.