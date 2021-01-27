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РКН оштрафует соцсети за неудаление контента с призывом к акциям 23 января

Ведомости

Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

«Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов», — говорится в сообщении.

Соцсетям, согласно действующему законодательству, грозит штраф до 4 млн руб. каждой по ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации). В ведомстве отметили, что при повторном нарушении сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера годовой выручки.

Ранее о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц заявил Роскомнадзор, вынеся предупреждения ряду соцсетей. МВД пообещало призывать к ответственности за призывы к участию в акциях 23 января, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков соответствующих предупреждений.

22 января СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).

Ранее по теме: Песков заявил о небольшом количестве участников акций в поддержку Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных