РКН оштрафует соцсети за неудаление контента с призывом к акциям 23 января
Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов», — говорится в сообщении.
Соцсетям, согласно действующему законодательству, грозит штраф до 4 млн руб. каждой по ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации). В ведомстве отметили, что при повторном нарушении сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера годовой выручки.
Ранее о возможных штрафах за вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних лиц заявил Роскомнадзор, вынеся предупреждения ряду соцсетей. МВД пообещало призывать к ответственности за призывы к участию в акциях 23 января, а Генпрокуратура вынесла несколько десятков соответствующих предупреждений.
22 января СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).