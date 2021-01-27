РКН оштрафует соцсети за неудаление контента с призывом к акциям 23 января

Соцсетям, согласно действующему законодательству, грозит штраф до 4 млн руб. каждой по ст. 13.41 КоАП (Нарушение порядка ограничения доступа к информации). В ведомстве отметили, что при повторном нарушении сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера годовой выручки.