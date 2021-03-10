Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о реестре производителей пива
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о ведении реестра производителей пива и сидра, передает ТАСС.
С инициативой выступил депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов. Документ предполагает введение реестра производителей пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Ответственным за ведение реестра будет Росалкогольрегулирование.
Согласно законопроекту, повысятся требования к пивоваренным компаниям. «Сейчас организации, у которых мощность основного оборудования менее 300 тыс. декалитров в год, могут не оснащать производство приборами измерения и учета готовой продукции. Этот показатель предлагается снизить до 100 декалитров в год», — отмечает агентство.
Ранее «Ведомости» ознакомились с документом. Из пояснительной записки следует, что законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС, но не производят пиво. Отмечалось, что с их участием выявлена схема – 22,5 млн дал пивоваренной продукции попало в нелегальный оборот, в итоге региональные бюджеты потеряли 5 млрд руб. из-за недополученных акцизов.