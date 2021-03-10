Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о реестре производителей пива

Ранее «Ведомости» ознакомились с документом. Из пояснительной записки следует, что законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС, но не производят пиво. Отмечалось, что с их участием выявлена схема – 22,5 млн дал пивоваренной продукции попало в нелегальный оборот, в итоге региональные бюджеты потеряли 5 млрд руб. из-за недополученных акцизов.