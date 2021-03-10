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ЕС дополнительно получит 4 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech до конца марта

Ведомости

Странам-членам Евросоюза дополнительно поставят 4 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer совместно германской BioNTech. Препарат поступит до конца марта, следует из соглашения, которое Еврокомиссия заключила с производителями.

«Европейская комиссия достигла соглашения с компаниями BioNTech-Pfizer о поставке еще 4 млн доз вакцин от COVID-19 для государств-членов в ближайшие две недели, чтобы бороться с коронавирусом и облегчить передвижение между странами», — говорится в заявлении ЕК.

Ранее комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что к концу лета этого года Евросоюз получит возможность вакцинировать от коронавируса всех жителей.

В ЕС одобрены три вакцины от коронавируса — совместная от компаний Pfizer и BioNTech, а также от Moderna и AstraZeneca. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье отечественного препарата «Спутник V».

Ранее по теме: ЕС может получить возможность вакцинировать всех жителей от COVID-19 в конце лета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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