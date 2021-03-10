ЕС дополнительно получит 4 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech до конца марта

«Европейская комиссия достигла соглашения с компаниями BioNTech-Pfizer о поставке еще 4 млн доз вакцин от COVID-19 для государств-членов в ближайшие две недели, чтобы бороться с коронавирусом и облегчить передвижение между странами», — говорится в заявлении ЕК.