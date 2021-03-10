ЕС дополнительно получит 4 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech до конца марта
Странам-членам Евросоюза дополнительно поставят 4 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer совместно германской BioNTech. Препарат поступит до конца марта, следует из соглашения, которое Еврокомиссия заключила с производителями.
«Европейская комиссия достигла соглашения с компаниями BioNTech-Pfizer о поставке еще 4 млн доз вакцин от COVID-19 для государств-членов в ближайшие две недели, чтобы бороться с коронавирусом и облегчить передвижение между странами», — говорится в заявлении ЕК.
Ранее комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что к концу лета этого года Евросоюз получит возможность вакцинировать от коронавируса всех жителей.
В ЕС одобрены три вакцины от коронавируса — совместная от компаний Pfizer и BioNTech, а также от Moderna и AstraZeneca. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств начало экспертизу регистрационного досье отечественного препарата «Спутник V».